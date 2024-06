Reviviscences

Dans ce premier recueil, l'auteur dévoile le chemin d'un apprentissage spirituel à travers les affres de l'adolescence, des bourrasques et des brises qui forgent l'esprit et nuancent le coeur. Plus que tout, cet ouvrage est une ode à la résilience, à cette manière héroïque de garder la tête hors de l'eau quand tout vous submerge. Une introspection sensible.