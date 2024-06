Agir pour les chemins - Emprunter, préserver, réhabiliter, animer

Si un quart des chemins de France, soit 200 000 km, ont disparu depuis un demi-siècle, ils renaissent et sont aujourd'hui au coeur de l'actualité sociétale. Empruntés par tous - naturalistes et forestiers, promeneurs et chasseurs, sportifs et agriculteurs... -, ils posent de nombreuses questions environnementales, écologiques, patrimoniales, juridiques, la plupart du temps inconnues du randonneur. Pourtant, propriété, bien commun, observation de la nature, consommation de loisirs... sont l'affaire de tous. Ils sont également une porte d'entrée car, tout autour, la vie s'épanouit, les environne ; ils sont à la fois sous nos pieds et dans nos têtes. Bernard Farinelli dresse une étude complète et originale sur le chemin, dont il propose ici un véritable mode d'emploi : état des lieux et histoire, analyse des motivations, fréquentation, recommandations pratiques, statut, balisage, entretien, cueillette, bienfaits sur la santé, économie locale... Cet ouvrage transverse, documenté et très illustré, donne les clés pour randonner plus consciemment et devenir acteur de la vie et de la sauvegarde des chemins.