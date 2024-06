Qi Gong - Un périple au coeur du souffle - Pratique de prise de conscience

L'ouvrage propose invite le lecteur a un voyage introspectif, une exploration profonde de soi, guidée par les principes et les enseignements du Qi Gong et de la médecine traditionnelle chinoise (MTC). Cette exploration a pour objectif d'aider les individus à comprendre et à embrasser leur essence fondamentale, et de leur offrir la perspective d'un équilibre corporel et mental. Ce périple se déroule à travers plusieurs étapes-clés, chacune d'elle étant cruciale pour atteindre une compréhension et une conscience de soi éclairée et complète. Ces étapes sont profondément enracinées dans les principes philosophiques et culturels chinois, incorporant des éléments du taoïsme, du confucianisme, et du bouddhisme. Ces philosophies orientales jouent un rôle vital, fournissant un cadre unique pour interpréter et comprendre la relation intrinsèque entre le corps et l'esprit, une perspective qui contraste souvent avec les visions occidentales conventionnelles.