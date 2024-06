Un tout petit éventail de possibilités

Voici un texte atypique sur l'art, sur la pratique de l'art, sur la façon dont il se produit. Atypique parce que ce sont les oeuvres, les médiums qui parlent aussi bien que tous les éléments concrets qui entourent l'artiste, comme ses toiles en lin, les arbres dont le bois fait les cadres et même le café ingurgité en grande quantité. Ils parlent, s'adressent à l'?artiste, se moquent parfois de lui, le bousculent toujours. Et ils portent sur lui un regard critique, décalé, malicieux, ironique et rarement bienveillant.