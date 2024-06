Une comédie familiale pétillante et joyeuse. Gerry, le patriarche adoré de la famille Williams, vient de mourir. Tous ses proches débarquent alors dans la petite ville d'Eulalia, Géorgie, pour lui rendre un dernier hommage. Les obsèques se déroulent comme il se doit jusqu'à ce que le meilleur ami de Gerry prenne la parole. Il révèle, sous les yeux de l'assemblée médusée, un secret explosif qui vient dangereusement menacer l'équilibre des Williams. Confrontés à leurs propres contradictions, les enfants et les petits-enfants de Gerry sauront-ils rester unis dans la tourmente ? Plein d'esprit et de chaleur, Les Magnolias de Myrtle Lane nous plonge dans l'intimité d'une famille délicieusement dysfonctionnelle et terriblement réconfortante.