Les Filles de Roz-Kelenn inaugure la fresque familiale d'Hervé Jaouen, sorte de " Rougon-Macquart bretons ". Les Scouarnec-Gwenan illustrent par leurs vies la transformation des lieux, des moeurs et des esprits en Bretagne au cours du xxe siècle. " Une vraie saga écrite de main de maître et que l'on dévore de la première page à la dernière. " Ouest-France Dur à la tâche, entreprenant et autoritaire, Fanch Goasdoué s'affirme dès sa jeunesse comme une figure de fermier exemplaire. Avec sa mère, Jabel gozh, une maîtresse femme sortie de la misère à force de courage et de travail, il s'acharne à transformer la petite métairie de Roz-Kelenn en un domaine prospère, à Briec-de-l'Odet, près de Quimper. Mais cette réussite cache une vie familiale moins glorieuse. Père de trois filles qu'il ne sait pas aimer, il feint de ne pas voir l'état de santé de plus en plus inquiétant de sa femme, la douce Adelice, qui s'épuise aux corvées. Jusqu'à ce que l'une des filles, Soizig, révoltée par son indifférence et aussi forte tête que sa grand-mère, décide de ne plus baisser les yeux devant le seigneur et maître de Roz-Kelenn. Entre eux, désormais, c'est la guerre.