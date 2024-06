Le parchemin enluminé

Les frémissements de la vie et des sensations par bouquets, les êtres et les choses, tout est dit avec une simplicité d'évocation qui chante et résonne dans cette célébration de l'expérience d'être au monde. Yves Leclair ne cache rien de ce qui lui est offert ; cet immense partage est comme une invitation à ranimer ces instants, en paroles et en musique, avec amour et humour.