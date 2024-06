L'INNO est en feu

Le magasin L'Innovation à Bruxelles est la figure de proue d'un phénomène grandissant dès la fin des années cinquante : la mode des grands magasins. Des étages et des étages de marques diverses et variées, un restaurant accueillant clientèle et personnel, des étalages à n'en plus finir... Et une innommable tragédie. Un après-midi de 1967, l'INNO flambe, piégeant au coeur du brasier des dizaines de personnes. Mais au-delà de cet incendie meurtrier, une question demeure : qui est coupable d'une telle catastrophe ? Des normes de sécurité insuffisantes, un acte criminel ou bien tout simplement, la faute à pas de chance ? Plongez avec moi au coeur du brasier... Vous n'en ressortirez pas indemne. Nous sommes le 22 mai 1967, il est 13 h 45, et c'est l'Heure H, de mon histoire.