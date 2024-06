L'école de la lenteur. Ralentir pour vivre mieux

La lenteur a tant à nous apprendre : éviter le piège de l'urgence, rééquilibrer rapidité et lenteur, donner au temps toutes ses chances... La lenteur est une promesse, un nouvel art de vivre. Ecoutons les multiples enseignements que la révolution slow life nous délivre. Ce recueil joliment illustré présente une centaine de textes inspirants d'écrivains, poètes, philosophes, sociologues, journalistes et voyageurs parmi les plus illustres qui ont célébré la lenteur (Marcel Proust, Aimé Césaire, Jean Giono, Virginia Woolf, Pierre Rabhi, etc.). A leur manière, ils sont les guides qui nous révèlent avec clairvoyance comment se reconnecter à notre nature profonde et créer les conditions d'une vie meilleure. Autant de leçons de sagesse et de spiritualité applicables à notre quotidien pour (re)trouver sérénité et bonheur. 15 thèmes forts : L'urgence est une menace ; Echapper au temps pour se retrouver ; Se hâter avec lenteur ; Le tempo giusto ; Du bon usage de la lenteur ; Il ne tient qu'à toi ; Ralentir & écouter, etc.