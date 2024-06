Pioppi : le nouveau régime crétois. Les vertus santé, longévité, beauté, bien-être de l'alimentation méditerranéenne

A Pioppi, dans ce petit village italien, les centenaires courent les rues et sont encore en pleine activité. Quel est leur secret ? Diabète, manque d'énergie, stress... la majeure partie de nos troubles du quotidien pourrait être évitée juste en repensant le contenu de notre assiette. Grâce au régime Pioppi, découvrez un mode alimentaire simple qui allie plaisir et santé : - Les grands principes de l'alimentation méditerranéenne : fruits et légumes frais, poisson, huile d'olive... - La santé au rendez-vous : profitez des bienfaits de cette alimentation pour soulager maladies chroniques, cholestérol, diabète... - Une alimentation équilibrée dans une hygiène de vie saine : les outils pour vous permettre de vous épanouir. - Potages, entrées, délices de la mer, desserts... 150 recettes méditerranéennes savoureuses et faciles. 4 semaines de menus santé pour satisfaire à la fois son organisme et son palais ! Marie Borrel, journaliste santé, est l'auteure de nombreux ouvrages sur le bien-être et les médecines naturelles aux éditions Leduc, dont Soulager l'arthrose sans médicaments et Ma bible anti-arthrose. Azra Piralic est naturopathe.