Et si le sport était l'avenir de l'Homme ?. Petit traité de l'évolution

Quel avenir envisager pour l'Homo sapiens toujours en quête de performances nouvelles ? Yves Coppens nous livre un passionnant petit traité de l'évolution humaine, faisant le point sur les connaissances que nous en avons aujourd'hui et sur le fruit de ses propres recherches. Par le prisme du corps et du sport, il décrit le passé et questionne l'avenir de l'homme, préférant à un certain pessimisme ambiant une curiosité et un enthousiasme toujours renouvelés. Une puissante réflexion sur les performances et les limites physiques de l'espèce humaine.