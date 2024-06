Petit Futé Malte. Gozo et Comino, Edition 2024

Activités variées, curiosités historiques, paysages urbains ou sauvages, tout est concentré sur ce caillou de 316 km. A Malte, on peut danser dans les discothèques des endroits branchées, visiter les temples et plonger au milieu des poissons multicolores, tout ça dans la même journée. L'archipel, à taille humaine, séduit par son patrimoine dont l'architecture est l'une des plus grande ambassadrice.