Guide des technologies de l'imagerie médicale et de la radiothérapie. Quand la théorie éclaire la pratique, 3e édition

L'ouvrage de référence pour les utilisateurs d'imageurs médicaux La complexité technique la spécialisation et l'émergence de nouveaux champs de compétences créent un important besoin d'apprentissage et de formation pour les manipulateurs d'électroradiologie médicale (MERM). Cet ouvrage leur propose ainsi le premier livre de référence complet sur les technologies de l'imagerie médicale et de la radiothérapie. Il est désormais reconnu par tous comme indispensable. Toutes les techniques d'imagerie y sont abordées (radiologie de projection échographie TDM IRM). La radiothérapie externe la médecine nucléaire et la radioprotection font l'objet de chapitres dédiés. Remarquablement pédagogique cet ouvrage offre la possibilité d'une lecture à deux niveaux : rapide uniquement sur des éléments essentiels (grâce aux encadrés aux synthèses aux tableaux et à la mise en évidence des mots clés mis en gras) ; plus approfondie sur des notions plus complexes (grâce à des développements ' pour aller plus loin ' toujours accompagnés d'exemples pour mieux comprendre). De très nombreuses figures et dessins particulièrement didactiques illustrent le propos. Cette troisième édition entièrement révisée correspond totalement au niveau de connaissances exigé par le référentiel de formation initiale des diplômes préparant à l'exercice de MERM (grade L). Les étudiants en sciences de la santé en ingénierie ou en sciences biomédicales s'intéressant aux technologies de l'imagerie médicale et de la radiothérapie y trouveront des bases adaptées. Les professionnels de santé de ces secteurs y (re)trouveront les fondamentaux soit pour entreprendre un changement de spécialisation soit pour actualiser leurs connaissances. Jean-Philippe Dillenseger est enseignant-chercheur à la faculté de médecine maïeutique et des sciences de la santé de l'université de Strasbourg. Elisabeth Moerschel Valérie Schmit et Claudine Zorn sont enseignantes pour la section préparant au diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique (IMRT) au lycée Jean-Rostand de Strasbourg.