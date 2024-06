Mathématiques pour l'informatique. Pour le BTS SIO, 3e édition

Cet ouvrage est destiné aux étudiants préparant le BTS SIO (Services informatiques aux organisations). Il pourra également intéresser les étudiants en IUT d'informatique, ou ceux en licence ou en classes préparatoires souhaitant acquérir des bases de l'algorithmique. Ce manuel correspond au cours de Mathématiques pour l'informatique du BTS SIO. Il reprend la structure de l'unité de cours, qui se compose de deux modules : - Dans la partie Mathématiques, on trouvera le cours, présentant les notions essentielles du programme, des travaux dirigés ainsi que de nombreux exercices corrigés. - Dans la partie Algorithmique, les concepts sont abordés par le biais d'activités de découverte et illustrés par des exercices et travaux pratiques corrigés. Les solutions algorithmiques sont concrétisées par l'emploi du langage Python. Cet ouvrage propose plus de 220 exercices et TD corrigés, plus de 160 exercices d'entraînement supplémentaires ainsi que des TP guidés ou corrigés et des sujets d'examen corrigés. Le code source des exemples est disponible gratuitement en téléchargement sur dunod. com.