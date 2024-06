Stickers et activités - L'été

Un livre innovant plein d'activités pour les 3 ans et plus, à emporter avec soi pour libérer sa créativité à tout moment. Jouez et amusez-vous avec les éléments de l'été ! Un livre d'activités pour les petits avec plusieurs pages à colorier, de nombreux autocollants à coller, des labyrinthes, des jeux et bien plus encore dédiés à la saison la plus amusante de l'année !