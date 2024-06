Le temple de Fortuna

L'AMOUR PEUT BOULEVERSER MEME LA PLUS PUISSANTE DES FEMMES Rome, an 79. Amara, ancienne prostituée, a réussi à s'élever dans la société au point de devenir la protégée de Démétrius, bras droit de l'empereur. La jeune femme vit désormais au coeur d'une ville effervescente, où le commerce est une loi et où les possibilités de s'enrichir sont foisonnantes. Rusée et intrépide, elle côtoie les hautes sphères politiques et culturelles de la capitale mais sa situation reste fragile : sa brillante réussite n'enlève rien à la douleur d'avoir abandonné à Pompéi son véritable amour et leur fille illégitime. Pire encore, si elle ne protège pas férocement ce secret, elle risque de tout perdre. Lorsqu'une concubine est retrouvée morte dans un somptueux palais et alors que le Vésuve gronde, Amara retourne à Pompéi pour sauver ses proches et faire face à son destin.