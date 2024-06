La grande aventure d'un baleineau

Naya est une jeune baleine. Elle va rejoindre les mers froides avec sa maman. Auprès d'elle, Naya apprend à se nourrir, à chanter et aussi à prendre garde aux dangers qui l'entourent. Petit à petit, Naya va grandir pour devenir le plus gros animal du monde. Suis-la dans cette grande aventure ! Les merveilles de la nature à hauteur d'enfant Cette collection de livres aborde de manière ludique et pédagogique les cycles de la nature grâce à un texte imaginé à la fois comme une histoire et comme un documentaire. Elle invite l'enfant à la curiosité et à l'émerveillement. Après "La Graine", "La Goutte d'eau", "Le Têtard", "La Chenille" et "L'Abeille", le lecteur partira à la découverte de la passionnante vie d'une baleine. Un livre à la fabrication ludique Une découpe dans chaque page de droite permet de voir la baleine évoluer dans son long voyage à travers les océans. L'enfant s'amuse ainsi à accompagner le personnage dans son aventure.