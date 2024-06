Cahier de vacances sorcières. Plus de 70 jeux pour renouer avec la sorcière qui est en vous

Laissez la sorcière en vous développer ses pouvoirs avec ce cahier de 71 jeux ! Un cahier ludique pour découvrir l'univers de la sorcellerie moderne. Explorez les secrets de la Wicca, la magie des pierres ou encore les rituels aux pouvoirs bénéfiques... Réfléchissez, jouez et que la magie vous guide ! - Divination : des énigmes, des tirages à interpréter et des jeux d'association - Wicca : des vrai ou faux, des charades et des labyrinthes - Rituel : des quiz et des recettes à respecter à la lettre Avec toutes les solutions en fin d'ouvrage