Ta naissance

Au commencement, il y a nous, tes parents. Il y a moi, ta maman. Et il y a moi, ton papa. Nous nous sommes rencontrés. Nous nous sommes aimés. Tant et tant que nous ne voulions plus nous quitter. Et puis... tu es arrivé. A travers les voix d'un couple de gorilles, une approche sensible pour aborder avec son enfant les moments qui ont précédé sa naissance, sa venue au monde et ses premiers instants de vie.