Retrouvez le portrait de l'entraîneur de tous les records, au jeu si novateur et efficace. Pep Guardiola - Récit d'un couronnement offre une immersion dans la greffe réussie de la méthode Guardiola à Manchester City auprès de joueurs talentueux. A travers de nombreux cas pratiques, témoignages et réflexions, Martí Perarnau révèle comment l'entraîneur catalan a su apposer sa marque de fabrique associant perfectionnisme et génie tactique. Deux qualités qui le caractérisent, outre la maturité acquise au cours des dernières décennies. Après le FC Barcelone et le Bayern Munich, Pep Guardiola a posé son empreinte en Premier League avec les Sky Blues, empochant la bagatelle de 16 titres depuis 2016, série en cours. Il a su repositionner les joueurs sur le terrain, leur redonner le contrôle du ballon et a introduit le jeu de position. Plongez au coeur de la philosophie footballistique qui a séduit le monde entier.