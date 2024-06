Fasciné par la Lune, cet astre intrigant qui conserve tant de secrets, Taketori Okina a transformé sa passion en podcast à succès. Chaque jour, des centaines d'auditeurs dispersés aux quatre coins du Japon s'échappent de leur quotidien, portés par sa voix réconfortante. Une infirmière qui vient de quitter son emploi, un humoriste qui n'arrive pas à percer, une lycéenne qui rêve d'indépendance... tous sont confrontés à des décisions qui vont bouleverser leur destin. Tout comme le clair de lune guide les tortues la nuit de leur naissance, Taketori pourra-t-il éclairer le chemin et inspirer les choix de ceux qui sont à son écoute ? Un roman choral émouvant qui célèbre le pouvoir de la nouvelle lune et l'importance de la générosité et du partage dans nos vies. Michiko Aoyama est une journaliste et autrice japonaise. En tête des ventes au Japon et traduits dans le monde entier, ses romans ont été vendus à plus de deux millions d'exemplaires. Son nouveau roman, La Forêt au clair de lune, a connu un succès immédiat au Japon et a été sélectionné pour le prestigieux Prix des libraires.