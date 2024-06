Peut-on feindre l'amour - sans êtres démasqués - devant ses meilleurs amis ? Harriet et Wyn forment le couple idéal : ils vont ensemble comme le pain et le beurre, le gin et le tonic, Blake Lively et Ryan Reynolds. Pourtant cet été, ils vont devoir mentir à leurs amis... Car Harriet et Wyn ont rompu six mois plus tôt, et personne n'est encore au courant. Ce sont leurs dernières vacances dans le cottage où ils retrouvent la même bande de copains depuis dix ans, et ils ne veulent pas gâcher ce moment précieux... alors ils vont jouer la comédie une semaine de plus. A priori, c'est un plan parfait - enfin, si vous le regardez de loin, à travers des lunettes de soleil enduites de crème solaire. Avec ses personnages craquants à souhait et son irrésistible alchimie, Happy Place est un concentré de tout ce qu'on aime chez Emily Henry ! "Emily Henry parle avec tendresse de l'importance de trouver les lieux et les gens que l'on considère comme son chez soi". Taylor Jenkins Reid " Avec beaucoup de sensibilité et de justesse, Emily Henry nous offre une lecture fraîche, à base de douces brises marines et de prosecco, tout en délivrant une réflexion fascinante sur l'amitié, la douleur de la séparation et le passage parfois difficile à l'âge adulte. " Oprah Quarterly " Encore un chef-d'oeuvre d'Emily Henry ! " Hannah Grace " La meilleure manière de partir en vacances, sans bouger de son canapé. " Beth O'Leary " Les romans d'Emily Henry sont toujours de magnifiques best-sellers ; Happy Place ravira ses fans, et tous les lecteurs en quête d'une histoire d'amour exceptionnelle. " Booklist " Comme toujours, Emily Henry nous offre des personnages à la repartie absolument hilarante, mais ajoute également une petite pointe de mélancolie dans son récit. La relation entre Wyn et Harriet, présentée à la fois dans le passé et dans le présent, semble douloureusement réelle. Un regard nostalgique sur les débuts, les fins, et l'amour que l'on a pour les personnes qui sont toujours là pour nous. " Kirkus " Si je pouvais vivre dans un livre, ce serait celui-ci". Culturefly