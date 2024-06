St. Louis, Missouri, post Seconde Guerre mondiale. Jack Boughton, un vagabond blanc épris de poésie, fait la rencontre de Miss Della Miles, professeure d'anglais noire, et fille de pasteur comme lui. L'évidence de leur amour, le risque qu'il leur fait courir dans une ville divisée par la ségrégation, le regard que porte la famille de Della sur une telle union et les penchants destructeurs de Jack convergent pour donner à ce roman auréolé de spiritualité la tension, la beauté et la grandeur d'un chef- d'oeuvre. Marilynne Robinson écrit ici la plus bouleversante des histoires d'amour, d'une profondeur vibrante d'émotion, qui met en jeu deux belles âmes, deux pensées, deux postures morales, deux coeurs purs.