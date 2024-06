Graines de sagacité

"Je suis comme un arbre dont le vent emporte les graines qui retombent parfois dans des déserts ou, quelque fois, germeront très loin d'ici". Chacune des pensées d'Edgar Morin constitue une graine de sagacité. L'auteur cherche ainsi à nous guider sur un itinéraire périlleux : comment vivre pleinement dans cette civilisation de guerre, de haine et de péril écologique ? Il se fait la voix de l'espérance et du réveil in extremis de l'homme, penché au-dessus de l'abîme. Il est crucial, aujourd'hui plus qu'hier, que les graines d'espoir de cet humanisme émancipateur s'envolent, s'éparpillent et prennent racine dans nos esprits. Né en 1921, ancien résistant, sociologue et philosophe, penseur transdisciplinaire et indiscipliné, Edgar Morin a conçu la "pensée complexe" dans son oeuvre maîtresse, La Méthode. Il est l'un des derniers intellectuels à avoir observé et vécu une grande partie du xxe siècle et les premières décennies du xxie siècle. Il est docteur honoris causa de trente-quatre universités à travers le monde.