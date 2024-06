Cahiers balkaniques : Les héritages du traité de Lausanne en Grèce et en Turquie I

Comment les conséquences du traité de Lausanne ont contribué à forger la Grèce et la Turquie modernes, tout en laissant une trace indélébile sur les populations échangées et leurs descendants. Le 31 janvier 1923 est signé à Lausanne, non loin des eaux calmes du lac, un accord dont la violence inouïe allait changer la Grèce et la Turquie : la Convention sur l'échange obligatoire des populations grecques et turques. Cent ans plus tard, les Cahiers balkaniques ont choisi de consacrer deux numéros aux héritages sociopolitiques et culturels en Grèce et en Turquie de cet accord intégré au traité de Lausanne en juillet 1923. Deux millions de personnes échangées "comme des moutons" dirent certains. Le caractère forcé de ces mouvements de population a constitué une première mondiale et le traumatisme de ces événements s'est transmis aux générations postérieures.