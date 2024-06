Le rap est l'une des musiques majeures du xxe siècle. Depuis les années 2010, le rap en français représente environ 75 % du marché de la musique en France. Trente-deux pages pour découvrir l'histoire de ce courant, des années 1970 à aujourd'hui, aux USA et en France : ses évolutions, ses meilleurs artistes, ses morceaux emblématiques ou ses codes. "Mes docs musique", un documentaire qui se lit comme un récit, avec une mascotte attachante qui vient donner des infos supplémentaires. Un récit construit sur une progression chronologique puis sur des zooms précis Né à New York dans les années 1970 au sein de la population afro-américaine défavorisée, le rap devient très vite le genre musical le plus écouté aux USA. Cette musique urbaine va trouver en France un territoire d'adoption qui, dès les années 1990, devient le deuxième marché pour le genre, derrière les USA. Depuis les années 2000, ce genre musical, basé sur des paroles scandées en rythme sur le tempo de la musique, est devenu le son des générations successives. Des zooms sur le look des rappeurs, les femmes dans le rap, les "instruments" du rap (des DJ's au beatmakers)... terminent le livre pour préciser certains points majeurs du genre. Un récit illustré par des dessins et des photos Treize photos accompagnent les textes illustrés et présentent les grands noms du rap US et français : les groupes Run DMC, Beastie Boys, Public Enemy, N. W. A. , De La Soul, NTM, IAM, les rappeurs Notorious B. I. G, 2Pac Shakur, Eminem, Travis Scott, Jul, Missy Elliott... Un Flashcode qui donne accès aux morceaux d'une playlist Les meilleurs morceaux du rap, de ses origines à aujourd'hui, sur une playlist fournie de trente morceaux écoutables sur les plateformes de téléchargement. A écouter gratuitement sur Deezer ou Spotify. Une façon ludique et immédiate d'éprouver, par l'écoute, ce qui est décrit dans le livre !