"Bateau sur l'eau, la rivière, la rivière. . ". , une comptine incontournable en forme de bateau pour jouer dans le bain, pour le plaisir des tout-petits. Un livre de bain en tissu, lavable en machine Conçu en tissu recyclé, ce livre de bain peut être lavé et sécher plus vite grâce à son petit ruban coloré. Fini les moisissures, il est donc idéal pour les tout-petits. Un livre-bateau, idéal pour voguer dans le bain Des illustrations colorées et tendres, un livre à la forme ludique, la fabrication en forme de bateau donne à ce livre un aspect ludique. Le livre idéal pour chanter et jouer dans le bain.