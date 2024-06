You & Me. Guide pratique pour un couple épanoui

En couple, vous cherchez à renforcer votre lien ? Célibataire, vous souhaitez préparer votre avenir amoureux ? Ce guide est fait pour vous ! Tous les couples le savent : l'amour se construit à deux, jour après jour, et se nourrit de petits riens comme de grandes étapes. Parce qu'on n'a jamais fini d'en apprendre sur soi, sur l'autre et sur le lien qui nous unit, j'ai imaginé pour vous ce guide pratique et personnalisable, destiné à consolider les fondations de votre couple, ou de vos relations futures si vous êtes célibataire. J'ai mis tout mon coeur, mon expérience et mon savoir au service de votre vie amoureuse afin de vous permettre de devenir actrice et acteur conscients de votre couple. A remplir individuellement ou à deux, selon votre statut amoureux du moment, ces exercices inspirants, jeux de rôle ludiques et petits rituels vous aideront à vous poser les bonnes questions et à orienter votre vie sentimentale vers le meilleur chemin pour vous !