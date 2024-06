Mes chansons pour les vacances

"Allons, allons les enfants", "La chasse aux papillons", "La mer", "Salade de fruits", "La Route fleurie", "La Carioca" et "Tumba Le Le". Bourvil, Fred Astaire, Charles Trenet ou encore Dario Moreno : 7 extraits de chansons joyeuses et ensoleillées qui accompagneront bébé tout au long de l'été. Des chansons célèbres en version originale Des tubes tour à tour tendres, joyeux et dansant pour les vacances, à écouter dans leur version originale. Eté, plage, soleil, amusement, musique... telles sont les ambiances que l'enfant découvrira dans ce livre sonore. Un joli boîtier au look rétro facile à transporter Un boîtier coloré bien solide en forme de radio rétro avec 7 boutons : un joli livre-objet facile à attraper et à emporter partout.