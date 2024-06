Juliette. Les fantômes reviennent au printemps

Juliette, jeune femme en proie à des crises d'angoisse qui la minent, laisse un temps sa vie parisienne de côté pour aller se ressourcer en province, dans la petite ville de son enfance. Elle y retrouve un père à la mémoire vacillante, une mère exubérante et fantasque, et sa soeur, mère de famille exemplaire qui cache pourtant un amant dans le placard. Juliette a dans sa valise un noeud à défaire. Des noeuds, il y en a tout autant dans la vie de Polux, gentil pilier de bar désoeuvré et solitaire. Le hasard fera croiser leurs chemins... Une nouvelle édition de Juliette, à l'occasion de la sortie au cinéma du nouveau film de Blandine Lenoir, JULIETTE AU PRINTEMPS (avec Izïa Higelin, Sophie Guillemin et Jean-Pierre Daroussin), édition reliée et augmentée d'un cahier de 16 pages des dessins et croquis de Camille Jourdy, réalisés pendant le tournage du film auquel elle a participé.