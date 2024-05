De l'improvisation en général Des improvisades en particulier

30 ans d'impro ? ! De 1994 à 2024, l'improvisation théâtrale en France s'est considérablement développée, sortant du milieu théâtral professionnel où elle avait pris naissance pour toucher l'ensemble de la population et devenir, plus qu'accessoirement, un véritable outil d'émancipation et de formation, là où on ne l'attendait pas. Les créateurs des IMPROVISADES ont largement contribué à cette diffusion, en créant ? : Des ateliers de découverte ? ; Des modules de formation ? ; Des manifestations hybrides ? ; Des concepts expérimentaux ? ; Des transversalités artistiques ? ; En France et dans plusieurs pays d'Europe. En voici l'histoire. Pratiquant l'improvisation eux-mêmes, ils ont imaginé une manifestation unique et originale ? : Les IMPROVISADES qui, devenue un véritable outil de vulgarisation, s'est développée tous azimuts de manière non préméditée. Par cet ouvrage, c'est un témoignage sur l'improvisation théâtrale et ses nombreux atouts qu'ils souhaitent apporter, à travers leurs envies, leurs rencontres, leurs expériences, leurs échecs, et surtout leurs projets ? ! Tout a commencé en 1994 et l'aventure continue aujourd'hui, encore.