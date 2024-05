Le Pouvoir du Suricate. Apprivoiser nos peurs pour traverser ce siècle

Peur de l'avenir, peur de l'échec ou du conflit, stress, éco-anxiété, angoisse existentielle... la peur plane sur nos vies. Sous prétexte qu'elle peut faire paniquer ou tétaniser, nous en sommes arrivés à la mépriser, à l'ignorer, à la fuir, et même à la combattre. Erreur stratégique ? ! Car la peur nous constitue et nous fait grandir. Elle est pure énergie. Elle protège, stimule et mobilise. Elle nous sauve la vie. A une condition : en faire une alliée. Pablo Servigne et Nathan Obadia invitent à revisiter notre rapport à la peur. Ils proposent une boussole et une carte pour naviguer dans ce territoire méconnu et choisissent la métaphore du Suricate - ce petit animal du désert posté en sentinelle à l'affût de la moindre menace -, pour désigner notre système interne de détection des dangers. Apprivoiser nos peurs, c'est retrouver le chemin de la joie, du sens et des liens ; gagner en mouvement et en ouverture ; agrandir notre fenêtre de liberté. C'est surtout aller vers une société pacifiée plutôt qu'une société de contrôle, c'est déconstruire les mécanismes de la terreur et des enfermements sécuritaires et se donner une chance d'être à la hauteur des enjeux globaux de notre génération. Le moment est venu d'apprivoiser nos Suricates pour traverser ce siècle ! Pablo Servigneest auteur et conférencier. Il a contribué à porter le thème de la collapsologie au grand public à travers deux best-sellers : Comment tout peut s'effondrer (Seuil, 2015), et Une autre fin du monde est possible (Seuil, 2018). Il a fait flipper tout le monde ! Heureusement il a aussi écrit L'Entraide, l'autre loi de la jungle (LLL, 2017). Nathan Obadia est instructeur d'arts martiaux et thérapeute. Titulaire d'un Diplôme universitaire de Médecine, méditation et neurosciences, il explore les peurs à travers différentes pratiques corps-esprit. Il crée en 2015 la méthode Self Collective pour accompagner les individus et les groupes désirant retrouver un état de paix intérieure durable et communicatif.