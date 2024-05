L'ogresse poilue

Une version italienne, pittoresque et truculente, du conte le plus connu et le plus aimé des enfants : Le Petit Chaperon rouge ! Partie emprunter une poêle à sa grand-mère pour faire des crêpes, une petite fille rencontre en chemin l'ogresse. Une très grosse ogresse qui a du poil aux mains, du poil aux pieds, du poil sur la poitrine, du poil dans les narines... et même du poil au derrière, qui lui fait une grande queue ! Eh oui, les ogresses italiennes sont comme ça ! Tandis que l'ogresse se hâte par le chemin le plus court, la petite fille marche tranquillement sur la route et parvient bientôt au fleuve Giordano...