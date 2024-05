La Maison des veilleurs. 4

Chef-d'oeuvre multiprimé de fantasy française GRAND PRIX DE L'IMAGINAIRE 2019 PRIX LIBR'A NOUS IMAGINAIRE 2019 PRIX PEPITE DU ROMAN 2018 SLPJ - FRANCE TELEVISIONS 2018 PRIX JULIA VERLANGER 2018 PRIX IMAGINAIRE DE LA 25° HEURE DU LIVRE DU MANS 2018 " Patrick K. Dewdney s'annonce comme un écrivain important de l'imaginaire français, à l'égal d'un Jaworski ou d'un Platteau. " Librairie Terre des Livres " Une épopée d'une profonde humanité qui le place d'emblée au rang des grands auteurs du genre. " Librairie Sauramps " Une oeuvre résolument originale, déroutante et enchanteresse. " Librairie Charybde " Patrick K. Dewdney impressionne. " Le Monde " Avec le cycle de Syffe, une ballade écrite de sang et de fumée, Patrick K. Dewdney s'inscrit dans la lignée des grands auteurs de fantasy. " L'Humanité " Patrick Dewdney nous offre ici un aperçu des méandres politiques - et de la profondeur - de son univers, tout en nous livrant un ouvrage riche en péripéties. " Elbakin