Ben Tuhuka de Ua Pou. Rencontre avec un conteur marquisien

Benjamin Teikitutoua, dit Ben, est un tuhuka, soit un maître de la société traditionnelle marquisienne. Témoin privilégié de tous les bouleversements qu'a connus la société polynésienne depuis le milieu du XXe siècle, et acteur du renouveau culturel marquisien, il rapporte ici ses souvenirs les plus marquants avec la truculence et l'impertinence qui le caractérisent. C'est ainsi que l'on croise un évêque breton, un gendarme japonais, un milliardaire déguisé en aventurier, Brel, Cousteau, Giscard d'Estaing, et tant d'autres personnages dont il nous dresse des portraits originaux. Loin d'être un passéiste, Ben livre aussi son sentiment et ses inquiétudes quant à l'avenir des Polynésiens, notamment à l'aune des questions de l'écologie et du réchauffement climatique.