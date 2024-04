Lyrica est un recueil de fables érotiques publié au Japon en 1994. Chacune des 18 histoires, publiées entre la fin des années 1970 et le début des années 1980 lorsque Keizô Miyanishi n'était alors âgé que d'une vingtaine d'années, ont été choisies par l'auteur lui-même pour faire partie de cette anthologie. Le recueil se présente comme un exercice de style de haute volée où le jeune Keizô Miyanishi cherche à repousser les limites de son dessin, cru et détaillé, pour parler du sexe qui pour lui est un sujet extrêmement sérieux. Ayant créé son propre groupe Onna, on peut reconnaître l'influence de la musique sur son oeuvre que ce soit en tant que motif récurrent dans plusieurs histoires ou sur le soin apporté au lyrisme de ses textes que les dessins viennent accompagner, comme une musique.