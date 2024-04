Les plus beaux jours de nos vies [EDITION EN GROS CARACTERES

Le jour où tout a basculé... A 35 ans, Leni est victime d'un terrible accident de vélo qui lui coûte la vie. Sa famille est dévastée et va devoir apprendre à vivre sans elle. Alice, sa soeur cadette, n'a plus qu'une obsession : comprendre les jours qui ont précédé la tragédie. Belinda, sa mère, cherche désespérément des signes de l'au-delà auprès d'une voyante, tandis que Will, son petit-frère, part sur une plage thaïlandaise pour oublier sa peine et sa culpabilité. Un récit bouleversant qui révèle les liens indestructibles forgés par l'amour !