Handisport, on adore ! Cycle 2, Edition 2024

Des lectures bienveillantes pour lire à son niveau et découvrir la relation à l'autre. Dans chaque album, une même histoire déclinée en trois niveaux progressifs pour mettre en place une différenciation (longueur des textes, lexiques, tournures de phrases ...). Chaque niveau apporte de nouveaux détails à l'histoire pour motiver les élèves à aller plus loin. L'album : Que se passe-t-il quand les élèves, doués en gymnastique ou en course à pied, découvrent le handisport ? Ils apprennent, s'entraident et s'amusent tous ensemble !