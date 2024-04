Les pépins de Pomme : larguée, virée et jetlaguée

A 28 ans, Pomme a un bel appartement parfaitement rangé, un emploi stable et un futur mari idéal, le tout enrobé d'une routine qu'elle chérit et compte bien garder le plus longtemps possible. Mais si elle pense contrôler sa vie, le destin, lui, a d'autres plans... Du jour au lendemain, elle perd son job et son fiancé, mais gagne un voyage en Thaïlande. Tout son train-train déraille et la voici propulsée seule au bout du monde. Pomme doit s'adapter pour survivre dans cet univers rempli d'imprévus, d'inconnus et de bêtes féroces ! Ce séjour impromptu bouleversera son existence et remettra en question ses envies et besoins les plus profonds. Arrivera-t-elle à dépasser les limites qu'elle s'est elle-même imposées au fil des ans et à se laisser emporter dans une nouvelle vie ? Née en 1991 dans le centre de la France, Elise Sardan se prend de passion pour la lecture dès son enfance. Elle suit des études de communication à Paris avant de partir pour un voyage de quelques mois en Australie. Ce voyage se transformera en un tour du monde de six ans qui fera germer des idées de romans dans son esprit. Elle décide alors à son tour de prendre la plume pour raconter ses propres histoires et permettre aux lecteurs de s'évader, main dans la main avec ses personnages.