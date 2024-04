Sciences. CM2 - Programme 2023

Des cahiers "tout en un" pour mettre en oeuvre la démarche scientifique. Le cahier de l'élève : Une nouvelle édition du cahier CM2 conforme au nouveau programme du cycle 3. Des activités claires, basées sur l'observation des documents variés, l'interrogation, la formulation d'hypothèses, la recherche et l'expérimentation pour faciliter la mémorisation. Un schéma de synthèse (du type "carte mentale") à la fin de chaque leçon. Une mascotte pour aider les élèves à s'interroger sur le monde qui les entoure et à travailler sur des compétences orales. Des activités interdisciplinaires pour créer du lien entre les sciences et les mathématiques.