Histoire(s) de la diplomatie culturelle française

L'expression artistique, scientifique, éducative, universitaire, linguistique véhiculée par la France à travers le mondeIssu d'un colloque organisé par l'Université Sorbonne Nouvelle en mai 2022, le contenu de ce livre dépasse le simple cadre d'actes en raison de l'enrichissement apporté par chaque auteur et autrice dans le but de mettre en perspective l'histoire de la diplomatie culturelle française. La trentaine d'articles rédigés par des spécialistes français ou étrangers nous éclairent sur cette "exception culturelle française" , cette modalité de l'action politique extérieure que la France a inventée à l'ère contemporaine et qui utilise la culture comme levier de puissance. Grâce au récit et à l'analyse d'expériences vécues à travers le monde, cet ouvrage traite de l'histoire, de l'action et de l'expression du réseau culturel français à l'étranger. Les instituts culturels, les alliances françaises, les services culturels des ambassades ont permis à la France de mettre en oeuvre une diplomatie culturelle pionnière et originale, d'abord dans une visée de rayonnement de la culture hexagonale, puis à vocation d'influence dans le concert des relations internationales à partir de l'action culturelle, dans son expression tant artistique que scientifique, éducative, universitaire et linguistique. Il s'adresse aussi bien à celles et ceux qui ont vécu cette riche histoire de l'intérieur qu'aux acteurs et actrices de la culture, de la science et de l'éducation qui cherchent à mieux comprendre les leviers de la politique culturelle française à l'étranger, souvent mal connue et parfois fantasmée. Ce livre est dirigé par François Chaubet, professeur d'histoire contemporaine à l'Université de Nanterre, membre du laboratoire IDHE. S, Charlotte Faucher, maîtresse de conférences en histoire contemporaine de la France à l'Université de Bristol, Laurent Martin, professeur d'histoire à l'Université Sorbonne Nouvelle, membre du laboratoire ICEE, et Nicolas Peyre, enseignant-chercheur en sciences de l'information et de la communication à l'Université Toulouse Capitole, membre du laboratoire Idetcom.