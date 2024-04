Brunetti entre les lignes. Une enquête du commissaire Brunetti

Brunetti enquête dans le monde mystérieux des livres anciens... Le commissaire Brunetti reçoit un appel fiévreux de la directrice d'une prestigieuse bibliothèque vénitienne. Plusieurs livres précieux ont été endommagés, d'autres ont disparu. Les employés soupçonnent un chercheur américain. Quand l'un des suspects est retrouvé mort, l'affaire prend une tournure beaucoup plus sinistre. Brunetti est immergé dans le monde secret du marché noir de livres anciens... "L'élégant flic vénitien joue les rats de bibliothèque. Charmant". VSD Née dans le New Jersey, Donna Leon a vécu pendant plus de trente ans à Venise. Traduites en vingt-cinq langues, les enquêtes du commissaire Brunetti ont séduit des millions de lecteurs. Toutes sont disponibles chez Points. Traduit de l'anglais (Etats-Unis) par Gabriella Zimmermann