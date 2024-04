Appels téléphoniques et autres histoires

"Que reste-t-il, que faire, où aller ? C'est pour le savoir qu'il faut lire Bolano. Chacun de ses textes est une descente dans cet abîme : notre monde". Mohamed Mbougar Sarr, Le Point Une ancienne star du porno agonisante se remémore son premier amour. Un écrivain sans talent sauve des hommes de lettres de la déportation. Un adolescent se lie d'amitié avec un potentiel tueur. Un engagé espagnol découvre sous la torture que l'art peut sauver. Un vieil écrivain argentin survit de concours littéraires. Quatorze récits et fragments de vies qui nous rappellent combien l'humain est fragile et mystérieux. Né en 1953 au Chili, Roberto Bolano s'installe en Espagne en 1978. Considéré comme un écrivain majeur, il est l'auteur des romans cultes Les Détectives Sauvages et 2666. Il meurt en 2003. Traduit de l'espagnol (Chili) par Robert Amutio