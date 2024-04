Ils vont beaucoup t'aimer

Fin des années trente, les bruits de bottes se font entendre. Dans le petit village de Saint-Cassien, Victor et Mariette unissent leurs destinées. 1940, l'armée allemande envahit la Belgique. Victor est fait prisonnier et envoyé dans un camp. Il restera en Allemagne jusqu'à la fin du conflit. Comment se retrouver après cinq ans ? Se reconnait-on alors que l'autre a tellement changé au fil des événements ? Un enfant va naître, une fille, elle est différente, très différente. Quand l'histoire croise la vie, elle laisse des traces. Elle bouscule les individus dans une tempête qu'ils ne maitrisent pas. Victor et Mariette vont-ils réussir à se reconstruire ? A mener leur aventure commune ? A être tout simplement une famille ? Avec la forêt en toile de fond, c'est l'être humain qui est coeur de ces pages. Avec ses envies, ses doutes, ses passions, ses vérités. Et, pour Mariette et Victor, cet amour inconditionnel pour Rosaline, leur fille. Sur fond de la grande histoire et d'une nature très présente, c'est la vie tout simplement, celle de trois êtres humains qui demandent à être heureux. Peuvent-ils l'être ensemble ?