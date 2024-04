Edentement unitaire. Le bridge collé cantilever

Le bridge collé cantilever correspond à une thérapeutique prothétique fixe qui remplace une dent manquante en s'appuyant sur une dent bordant le site édenté. Son concept émerge dans les années 1970 avec l'avènement des adhésifs dentaires fiables puis de matériaux prothétiques adaptés. Cette technique offre une alternative prothétique de réhabilitation d'un édentement unitaire à la fois esthétique et économe des tissus dentaires mais aussi pérenne. La mise en oeuvre du bridge collé cantilever implique une évaluation minutieuse de la situation buccodentaire du patient et l'assemblage de la prothèse à l'aide d'adhésifs dentaires adaptés et de protocoles rigoureux. La réussite du traitement prothétique repose sur l'adhésion durable du matériau et de la gestion appropriée des contraintes occlusales. Cet ouvrage explicite cette approche de plus en plus souvent privilégiée par rapport au bridge dentaire classique.