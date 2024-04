C'est OK que tu ne sois pas OK

Le chagrin du DEUIL est une réaction saine, il est le prolongement naturel de l'amour. BEST-SELLER INTERNATIONAL, TRADUIT EN 19 LANGUES Le chagrin n'est pas un problème à résoudre, c'est une expérience à vivre. Lorsqu'un deuil ou un événement douloureux bouleverse votre vie, voici la première chose à savoir : le chagrin n'a rien d'anormal. Il est " le prolongement naturel de l'amour. C'est une réaction saine face à la perte d'un être cher ", explique Megan Devine. Alors, pourquoi notre société traite-t-elle le deuil comme une maladie dont nous devrions guérir le plus vite possible ? Dans cet ouvrage, l'auteure propose une nouvelle approche du deuil et de la manière dont nous essayons d'aider ceux qui doivent y faire face. Ayant vécu cette tragédie des deux côtés - ; en tant que thérapeute et en tant que femme qui a assisté à la noyade accidentelle de son compagnon - ; Megan livre, avec perspicacité et compassion, la vérité sur la perte, sur l'amour et sur la guérison. Elle remet en cause l'objectif prescrit par la société de retrouver une vie normale et " heureuse ", en le remplaçant par une alternative bien plus saine : vivre avec le chagrin plutôt que de chercher à le surmonter. A travers des témoignages, des recherches, des conseils ainsi que des pratiques créatives, l'auteure offre un guide unique pour mieux vivre cette expérience, que nous affronterons tous à un moment ou un autre de notre vie.