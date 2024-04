Eduquer son chien par le jeu. Une méthode efficace pour renforcer la relation

Chloé Fesch, spécialiste de l'éducation positive, propose sa méthode d'éducation canine par le jeu, à pratiquer à tout âge, en extérieur comme à l'intérieur, avec de la nourriture, des accessoires ou sans rien. Si le chien s'amuse, on peut tout lui apprendre ! Les dernières recherches effectuées sur les comportements canins ont démontré l'efficacité de l'éducation positive sur l'épanouissement du chien. Outil efficace de cette éducation positive, le jeu favorise le bien-être, répond aux besoins primaires, aide à mieux apprendre, canalise l'énergie et renforce la relation. Chloé Fesch, éducatrice canine, présente les principes de base et les bienfaits de ce superoutil pédagogique. Sa méthode, nourrie de conseils, pas à pas et mises en garde, donne toutes les clés pour éduquer son chien avec bienveillance en s'adaptant à lui et en s'amusant. Car si le chien s'amuse, on peut tout lui apprendre !