Paris à l'ancienne. Bars, restos, boutiques... 100 adresses pour retrouver le charme du "Monde d'avant"

Bars, restos, boutiques... 100 adresses pour retrouver le charme du "monde d'avant' Bistrots d'antan, rades de quartier, musées insolites, bric-à-brac foutraques : la bible du "Paris dans son jus'. Quincailleries où le vendeur sert encore en blouse, disquaires aux étagères joliment désordonnées, salle d'armes rétro, bars et restos d'une autre époque : un Paris survit, qui tourne le dos aux injonctions de la modernité et aux aléas des modes. Ici, on croit aux recettes éprouvées et voici 100 adresses qui offrent l'occasion de le vérifier. Tentés par un voyage dans le temps ? En route vers le passé !