Comment savoir que la foi chrétienne est vraie ?

Il y a 2000 ans, un homme nommé Jésus a été tué sur une croix, puis il est revenu à la vie. Difficile de croire une telle histoire ! Le Christianisme ne serait-il quA´une sorte de conte de fées ? Existe-t-il des preuves solides que Jésus est revenu à la vie et que ce que la Bible avance est réel ? Les grandes questions qui te préoccupent méritent des réponses solides et étayées. Dans ce livre, Chris Morphew mène lA´enquête à la recherche de faits sur lesquels les historiens sA´accordent. Il tA´aide à décortiquer les preuves de la résurrection de Jésus et à saisir en quoi celle-ci peut bouleverser (ou pas ! ) ta vie aujourdA´hui. Alors, cA´est parti pour enquêter avec Chris ?