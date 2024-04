Le son des musiques anciennes (1880-1980). Imaginer, fabriquer, partager

Comment aujourd'hui imaginer, fabriquer et partager le son des musiques anciennes ? Pour répondre, il faut scruter les représentations de la musique dans la littérature et dans les arts visuels chez les peintres et les premiers iconographes du XIXe siècle. Il faut également s'intéresser aux traces matérielles liées à des tentatives de reconstitutions instrumentales, aux sources utilisées par des luthiers-archéologues, au rôle des collections privées ou des premiers musées instrumentaux. Il faut enfin comprendre la diffusion de ces travaux par la pratique et par les concerts à partir de 1880, puis par l'enregistrement. Alors, on comprendra mieux, le lent processus inauguré par F. Mendelssohn C. Engel, V. -C. Mahillon et F. -A. Gevaert et Auguste Tolbecque, ce lent processus par lequel nous pouvons encore ouïr des sonorités musicales tues depuis longtemps, mais susceptibles pourtant d'être ressuscitée.